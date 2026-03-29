Predicción meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo, en Baleares: chubascos, tormentas, nieve y viento fuerte - AEMET

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Baleares chubascos localmente fuertes con tormenta, nieve y viento fuerte o muy fuerte.

El cielo estará entre nuboso y cubierto y se esperan chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo pequeño.

La cota de nieve se sitúa en los 700 metros de altura e irá descendiendo a lo largo de la jornada, especialmente durante la mañana. No se descarta la posibilidad de heladas débiles locales en la Serra de Tramuntana.

El viento será entre moderado y fuerte, de componente norte, Irá aumentando a muy fuerte en Menorca, donde se podrían registrar rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora (km/h) en general y de 120 km/h en cumbres y cabos.