Predicción meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre, en Baleares: chubascos localmente fuertes - AEMET

PALMA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Baleares chubascos localmente fuertes e intervalos de viento también intensos.

El cielo estará entre nuboso y cubierto, con lluvias y chubascos que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

Las temperaturas nocturnas irán en ascenso y diurnas, en ligero descenso. El viento será entre flojo y moderado del norte y nordeste, con intervalos de fuerte en Menorca y norte de Mallorca hasta el mediodía.