Predicción meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre, en Baleares: cielo despejado y niebla en Menorca - AEMET

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este lunes cielos poco nubosos o despejados en el conjunto de Baleares, aunque en Menorca podría darse algún banco de niebla.

Las temperaturas nocturnas registrarán pocos cambios, aunque las diurnas podrían ir en ligero ascenso a lo largo de la jornada.

El viento se prevé que sople con poca intensidad, aunque podría variar, y con brisas costeras.