Predicción meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre, en Baleares: cielo despejado y niebla en Menorca

Predicción meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre, en Baleares: cielo despejado y niebla en Menorca
Predicción meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre, en Baleares: cielo despejado y niebla en Menorca - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 8:59
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PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este lunes cielos poco nubosos o despejados en el conjunto de Baleares, aunque en Menorca podría darse algún banco de niebla.

Las temperaturas nocturnas registrarán pocos cambios, aunque las diurnas podrían ir en ligero ascenso a lo largo de la jornada.

El viento se prevé que sople con poca intensidad, aunque podría variar, y con brisas costeras.

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