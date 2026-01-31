Predicción meteorológica para hoy, sábado 31 de enero, en Baleares: chubascos, granizo y nieve en la Serra de Tramuntana - AEMET

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Baleares chubascos ocasionalmente fuertes con tormentas, granizo pequeño y posibles nevadas en las cumbres de la Serra de Tramuntana.

Las rachas de viento podrían oscilar entre los 70 y los 90 kilómetros por hora (km/h) y superar los 120 km/h en las cumbres y los cabos.

En Menorca y Mallorca se prevén chubascos ocasionalmente fuertes que podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño. Las precipitaciones podrían llegar a ser en forma de nieve en las cumbres de la Serra de Tramuntana. El cielo estará entre nuboso y cubierto, y en torno a mediodía se irán disipando las nubes.

En Ibiza y Formentera se esperan intervalos nubosos, que también se irán disipando a lo largo de la mañana, con algún chubasco ocasional acompañado de granizo pequeño. T

Las temperaturas registrarán con pocos cambios o irán en descenso. El viento será entre moderado y fuerte, con intervalos de muy fuerte del oeste y noroeste y temporalmente en el norte en Menorca, con rachas de 70 a 90 km/h en general y de 120 km/h en cumbres y cabos.