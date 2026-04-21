El Premio EmprendeXXI reconoce a la empresa Voltic Technologies por su sistema para controlar el consumo energético

Acto de entrega de la 19ª edición de los Premios EmprendeXXI. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa Voltic Technologies ha ganado los Premios EmprendeXXI por su sistema de automatización inalámbrica 'plug and play' orientado a hoteles y edificios, que permite controlar climatización, consumo energético y otros servicios sin obras ni cableado pesado.

Se trata de unos galardones promovidos por CaixaBank, con el apoyo de Enisa que cuentan en Baleares con la colaboración del Govern a través de la Fundació Bit y de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), según han informado la entidad bancaria y la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en sendos comunicados.

Al acto han acudido la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, la gerente de ADRBalears, Silvia Delgado, y la consejera delegada de Enisa, Carolina Rodríguez.

El objetivo del certamen, que ya va por su 19ª edición, es reconocer a las mejores empresas innovadoras con menos de tres años de actividad de cada región.

Voltic es una empresa tecnológica mallorquina con una propuesta innovadora combina dispositivos inteligentes y análisis de datos para optimizar el consumo hasta un 30% y facilitar una gestión remota intuitiva, sin obras ni cableado pesado.

Gracias a este galardón, la empresa ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros. Además, tendrá acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye diversas formaciones y conexiones con socios internacionales durante varios días en Berlín, en colaboración con Esade.

Voltic también tendrá la oportunidad de participar en los Investors Day EmprendeXXI, unas jornadas durante las que podrá mantener contacto con el ecosistema inversor y empresas interesadas en colaborar con el emprendimiento.

En total, en Baleares se han presentado 20 candidaturas, cinco de ellas han quedado finalistas y han dado a conocer su proyecto este martes al jurado durante la entrega de galardones. Cabe destacar que tres de las cinco empresas seleccionadas forman parte de los centros de innovación de la Fundació Bit: CentreBit Menorca, CentreBit Eivissa y ParcBit.

El compromiso de la ADRBalears y la Fundació Bit con el fomento del emprendimiento y la innovación en Baleares se refleja en su colaboración continua con iniciativas como los Premios EmprendeXXI.

"Su apoyo institucional contribuye a consolidar el ecosistema emprendedor balear y a ofrecer a los proyectos más innovadores oportunidades reales de crecimiento, visibilidad y desarrollo a nivel regional y nacional", ha apuntado.

Entre las empresas finalistas de los Premios EmprendeXXI de Baleares se encuentra Dimoni. Incubada en el ParcBit, es una plataforma de marketing centrada en la adquisición de clientes a través de la inteligencia artificial (IA). Con una metodología innovadora centrada en el uso de herramientas de IA, desarrolla estrategias de conversión personalizadas para diferentes tipos de clientes.

Sentinella ha sido impulsado por la empresa Regenera Natura del CentreBit Eivissa. Se trata de una solución orientada a la regeneración ambiental y la motorización inteligente del territorio. Su propuesta combina tecnología y sostenibilidad para prevenir riesgos ambientales y mejorar la gestión ecológica de forma proactiva y basada en datos.

Serclet fue incubada en el CentreBit Menorca y es una empresa educativa que transforma el aprendizaje musical infantil mediante un método sensorial y manipulativo. Su propuesta "rompe con la enseñanza teórica tradicional" al convertir la música en una experiencia "práctica, intuitiva y accesible desde edades tempranas".

Por último, figura WeSea Boats como una plataforma que ofrece experiencias náuticas privadas en la costa española al facilitar la reserva de salidas en barco con patrón. Su propuesta destaca por simplificar y personalizar el acceso al mar para que cualquier persona pueda vivir un día en barco de forma "segura, clara y memorable sin complicaciones de alquiler tradicionales".