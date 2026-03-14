Premios Mallorca Jove de artes y escritura: consulta las bases y los premios. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha convocado una nueva edición de los Premios Mallorca Jove, un certamen que tiene como objetivo estimular la creatividad en el ámbito de la escritura y las artes entre el alumnado de secundaria y bachillerato de Mallorca.

La iniciativa también pretende promover la lectura, reforzar las competencias lingüísticas y fomentar la expresión artística de los jóvenes de la isla con motivo de la celebración de Sant Jordi, según ha explicado la institución insular en nota de prensa.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que estos premios son una oportunidad para que los jóvenes desarrollen su creatividad y su talento, al tiempo que refuerzan el vínculo con la lengua y la cultura propias.

"El Consell de Mallorca apuesta por iniciativas que fomenten la lectura y la escritura entre los estudiantes y que los animen a expresarse a través de la literatura y las artes", ha indicado.

En esta tercera edición de los Premios Mallorca Jove se distinguirán las mejores creaciones literarias y artísticas de los estudiantes mediante diferentes categorías adaptadas a cada etapa educativa.

El concurso, dotado con un total de 6.000 euros, incluye premios de narrativa y poesía para alumnado de ESO y bachillerato, así como una categoría de diseño de puntos de libro dirigida a estudiantes de primero y segundo de ESO.

En el caso de la narrativa, se han convocado las categorías Bearn, para alumnos de tercero y cuarto de ESO, y Joana E., para estudiantes de primero y segundo de bachillerato.

En cuanto a la poesía, las categorías son Balanguera, para tercero y cuarto de ESO, y Pi de Formentor, para primero y segundo de bachillerato. En todas ellas, la obra ganadora recibirá una tableta con funda y lápiz, mientras que la obra finalista obtendrá un libro electrónico. Además, los premiados recibirán una colección completa de las Rondalles Mallorquines de Jordi des Racó.

Esta edición incluye homenajes a dos figuras y elementos clave de la cultura mallorquina. Por un lado, en homenaje a las Rondalles Mallorquines, las obras de narrativa deberán incluir obligatoriamente alguna de las siguientes palabras entre 'aregar', 'arrabassar', 'badar', 'clovella', 'embarcar-se', 'espolsar', 'llivell', 'motar', 'pinyol', 'punyir', 'romandre', 'ullastre', 'ver' o 'xerec'.

Por otro lado, las obras de poesía incorporarán un homenaje a Joan Alcover coincidiendo con el centenario de la muerte del poeta, ensayista y político mallorquín. También se conmemora que este año hace cien años que Amadeu Vives puso música al poema 'La Balanguera' y que el Consell de Mallorca lo declaró himno de Mallorca hace 30 años. Por este motivo, los poemas deberán incluir alguna de las siguientes palabras entre 'arrelar', 'avior', 'bategar', 'cavil·lar', 'destriar', 'enfilar', 'esperanza', 'guaitar', 'infantesa', 'jovent', 'llavor', 'plaça', 'senyera' o 'teixir'.

La convocatoria también incluye el Premio Mallorca Jove de diseño de puntos de libro, con una categoría única para alumnos de primero y segundo de ESO. El jurado seleccionará tres diseños ganadores, dotados con lotes de productos relacionados con la cultura mallorquina valorados en 200, 150 y 100 euros respectivamente, inspirados en las rondalles mallorquines y elaborados con técnicas manuales.

La vicepresidenta ha remarcado que con estos premios también se quiere reconocer y reivindicar el patrimonio cultural y literario, desde las rondalles hasta figuras clave como Joan Alcover, y acercarlo a las nuevas generaciones.

Los trabajos pueden presentarse hasta el 1 de abril y deben ser enviados por los centros educativos. Las obras literarias deben remitirse en formato digital, mientras que los puntos de libro deben presentarse físicamente en el Servicio de Normalización Lingüística del Consell de Mallorca.

La entrega de los Premios Mallorca Jove se celebrará en un acto público en el Consell de Mallorca una vez se haya hecho público el veredicto del jurado.