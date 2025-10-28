La presencia de psicólogos en los centros educativos se extenderá a quinto y sexto de primaria el curso que viene

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Oct.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha anunciado que la presencia de psicólogos en los centros educativos se extenderá el próximo curso al tercer ciclo de educación primaria, es decir, a quinto y sexto curso.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de que la diputada de Vox Patricia de las Heras le haya preguntado cuándo acabará la lacra del acoso escolar.

Vera, más allá de expresar su solidaridad con todos los niños que han sufrido acoso escolar y sus familias, ha defendido las medidas tomadas por su departamento para hacer frente a esta problemática.

"Desde hace una década cada centro cuanta con un protocolo de aplicación obligatoria. Este protocolo establece los pasos a seguir ante cualquier sospecha o comunicación y se revisa y actualizada de forma periódica", ha subrayado.

El conseller ha detallado que mientras en el curso 2026-2017 se detectaron 420 posibles casos de acoso, el pasado fueron 887, de los cuales el 20% acabaron confirmándose como tal.

A su parecer, eso "no es señal de más violencia" sino de mayores tasas de detección, más visibilización de la problemática y una confianza más elevada en el sistema educativo.

En esa línea ha reivindicado las medidas puestas en marcha para detectar los casos de acoso de forma precoz y prestar apoyo psicológico especializado a las víctimas con la figura de los psicólogos educativos.

Unos profesionales que, ha anunciado, estarán presentes en quinto y sexto de primaria a partir del curso que viene. "Es un paso decisivo para la atención precoz y detectar malestares emocionales antes de que cronifiquen", ha defendido.