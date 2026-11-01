Presentan en el ParcBit el Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de Baleares - CAIB

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio del ParcBit ha acogido una jornada para dar a conocer las capacidades del Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de Baleares (BSAI), que se puso en marcha el pasado mes de julio en el Complejo Balear de Investigación del ParcBit.

El BSAI, ha destacado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa, es un centro "insigne" de la Universitat de les Illes Balears (UIB) cogobernado con el Govern, a través de la Dirección General de Innovación y Transformación Digital.

Su misión principal es gestionar el supercomputador TalaIA, el primero de las Islas, para proveer servicios de supercomputación, procesamiento masivo de datos e inteligencia artificial aplicados tanto en la investigación científica como al tejido productivo.

Durante la jornada, inaugurada por el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, con la participación del director del BSAI, Alberto Ortiz, y el jefe del Departamento de Análisis Técnico, Xavier Nadal, se ha detallado cómo esta herramienta beneficiará las empresas y entidades baleares.

Mediante un nuevo marco de colaboración institucional que incluye las cámaras de comercio de Mallorca, Menorca y Eivissa y Formentera, las organizaciones empresariales tendrán un canal directo y simplificado para llevar a cabo proyectos innovadores de investigación y desarrollo tecnológico.

En cuanto al procedimiento de acceso, se ha establecido un circuito "transparente y trazable". Las empresas interesadas tienen que presentar su solicitud y acreditar su adscripción a través de los canales habilitados por el Govern.

Así, y a través de este nuevo procedimiento, tanto empresas como entidades y centros de investigación podrán acceder a esta infraestructura científica técnica singular (ICTS) para el desarrollo de proyectos de innovación e inteligencia artificial.