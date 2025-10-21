El presidente de la Hermandad del Rocío de Palma informa a Prohens de los actos por el 30 aniversario de la entidad

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Hermandad del Rocío de Palma, Sergio David Pérez, ha informado a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante una audiencia en el Consolat de Mar, de los actos que han sido organizados con motivo del 30 aniversario de la Hermandad.

En declaraciones a los medios de comunicación, después de la reunión, Pérez ha asegurado que la audiencia ha ido "muy bien" y se ha mostrado "muy satisfecho" de dar a conocer a la presidenta Prohens los actos del 30 aniversario de la Hermandad del Rocío de Palma.

Además, ha explicado que durante el encuentro ha podido trasladar a la presidenta "toda la obra social que hace la Hermandad y toda la unión de las culturas andaluza y mallorquina".

Por tanto, se ha mostrado "encantado" de transmitirle a la presidenta "todas las actividades que se realizarán en esta celebración de estos 30 años de Hermandad en Mallorca".

En la audiencia, Pérez ha estado acompañado del vicepresidente de la Hermandad del Rocío de Palma, Rafael Marín, y del secretario de la entidad, Sergio Pineda.