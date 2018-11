El presidente del PP de Ibiza asegura que los ibicencos quieren un cambio "que sólo el PP garantiza"

Publicado 10/11/2018 14:32:43 CET

IBIZA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Ibiza, José Vicente Marí Bosó, ha asegurado que existe una "gran mayoría" de ibicencos que quieren un cambio y, sin embargo, Ciudadanos y El PI mallorquín "pretenden apuntalar a los socialistas y podemitas, lo que significará más parálisis y más sumisión a Mallorca".

Así lo ha declarado este viernes el presidente de los 'populares en Ibiza en la clausura de los congresos locales de Nuevas Generaciones de Ibiza.

Según Marí, "no es tiempo de conformarse, es el momento de que el PP dé a los ibicencos el cambio que reclaman y que sólo el PP garantiza". Asimismo, ha señalado que "el insularismo no puede depender de si se tiene sueldo público o no se tiene".

"No puede ser que los que ahora se llenan la boca con el insularismo, cuando en el pasado han ostentado cargo público callaran y ahora que lo pretenden, utilicen el insularismo de bandera de enganche, no cuela", ha reiterado Marí, recordando que la defensa de los intereses de Ibiza "se demuestra andando y El PP lo ha hecho".

"Los insularistas de esta hora en Ibiza, al final sólo son el caballo de Troya del mallorquinismo, los cooperadores necesarios para que el PI mallorquín entregue el Govern a Armengol", ha dicho.