La presión humana sobre Baleares baja en octubre en comparación con 2024, hasta los 1,7 millones de personas de máxima

El índice de presión humana (IPH) en Baleares del pasado mes de octubre ha bajado en comparación con el del mismo mes de 2024. En concreto, el IPH máximo se registró el día 3 y fue de 1.760.555 personas, unas 5.000 menos que en octubre del año anterior (-0,2%).

Según los datos publicados por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat) y consultados por Europa Press, el IPH mínimo del décimo mes del año (31 de octubre) fue de 1.417.11 personas, igualmente inferior en la comparativa interanual (-0,4%).

La media de octubre superó los 1,6 millones de personas en el archipiélago (1.651.593), por debajo de la media del mismo mes del año anterior, que fue de 1.656.399 personas.

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 3 de octubre con un total de 1.336.367 personas, y, el que hubo menos, el 31 de octubre con 1.108.859.

En Menorca, el 1 de octubre fue el día con más personas (155.417), mientras que el 31 de octubre fue el que hubo menos (119.997).

En Ibiza, el día con más personas fue el 2 de octubre, con 248.590 personas, y el que hubo menos fue el día 31, con 174.104 personas.

Finalmente, en Formentera el máximo fue el 4 de octubre (24.571) y el mínimo el día 31 (14.151).

En comparación con 2024, la presión humana registró descensos en los meses de verano y octubre, con la excepción del mes de septiembre, que volvió a anotar una subida.