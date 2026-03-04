Presión humana en Baleares: diciembre repunta hasta los 1,25 millones y registra su cifra más elevada en 28 años

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma de Mallorca, a 23 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El índice de presión humana (IPH) en Baleares del pasado mes de diciembre subió un 1,55% hasta un máximo de 1,25 millones de personas en comparación con las 1,23 millones del mismo periodo de 2024.

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), el mayor nivel de presión humana de diciembre de 2025 se registró el día 1 y supera en 19.171 personas al del año anterior.

Se trata de la cifra más elevada para un mes de diciembre desde que 1997, el primer año del que constan datos del índice de presión humana en el Ibestat.

El IPH mínimo, por su parte, fue de 1,21 millones de personas en el conjunto del archipiélago y experimentó un crecimiento interanual del 1,31%, es decir, de 15.720 personas.

La media de diciembre fue de 1,23 millones de personas, lo que representa una subida del 1,43% o, lo que es lo mismo, de 17.507 personas.

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 31 de diciembre, con 978.810, y el que hubo menos el 24, con 955.255. En Menorca fueron, respectivamente, el 2, con 102.577 personas, y el 22, con 100.242.

En Eivissa el día con mayor IPH de diciembre fue el 3, con 167.562 personas, y el día que menos el 24, con 146.196. En Formentera fueron, respectivamente, el día 7, con 11.577, y el día 28, con 10.755.

La subida general de diciembre llegó después de un noviembre en el que se registró un descenso interanual del 1,55%, pasando de los 1,4 millones de personas a los 1,38 millones del día 1 de ese mes.

El IPH mínimo de noviembre de 2025, por su parte, se registró con las 1,24 millones de personas del día 30, una subida del 0,74% respecto al mismo mes del año anterior.