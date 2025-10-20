PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de PalmaActiva supera los 8,8 millones de euros para el año 2026.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el Consejo Rector de PalmaActiva se ha reunido este lunes para abordar el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2026, que se sitúa en un total de 8.858.329 euros.

Estas cuentas provisionales mantienen el equilibrio entre ingresos y gastos de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palma, garantizando la financiación necesaria para atender los servicios y actuaciones previstas en el Plan General de Actividades para el próximo ejercicio, y consolidando el compromiso municipal con la dinamización económica local y la generación de empleo.

Entre las principales partidas previstas, destacan los 1.478.155 euros destinados a proyectos y actividades en materia de ocupación, formación y desarrollo económico local, lo que representa el 16,69 por ciento del presupuesto global.

Asimismo, entre las prioridades de la Agencia se encuentra también el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. En este sentido, la partida destinada a subvenciones para la modernización y mejora de su competitividad se mantiene en 250.000 euros, de los cuales 200.000 se destinan a líneas de subvenciones específicas para la innovación en el comercio, y los 50.000 euros restantes se dirigen a apoyar a los autónomos de la ciudad.

Otro aspecto relevante es la asignación de 295.559 euros para convenios y subvenciones, como son las dirigidas a los establecimientos emblemáticos de Palma o a los escaparates navideños comerciales; y las diferentes acciones que realiza PalmaActiva a coste cero gracias al trabajo del equipo humano de la entidad, como son orientaciones laborales y acciones de ocupación, ofreciendo una programación completa y de calidad adaptada a las necesidades reales de la ciudad.

Cabe destacar que el anteproyecto de los presupuestos ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox, mientras que MÉS y Podemos no han asistido al encuentro y el PSOE ha llegado una vez levantada la sesión.