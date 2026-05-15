La primera línea del Port d'Andratx reabrirá al tráfico tras finalizar parte de las obras de saneamiento

Encuentro de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua y el Ayuntamiento de Andratx para abordar las obras de saneamiento - CAIB

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos previstos en la primera línea del Port d'Andratx para la mejora del sistema de saneamiento han finalizado, por lo que en los próximos días se retirarán los elementos de obra pendientes y recuperará la circulación y la normalidad en la zona.

Así lo ha trasladado el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en un encuentro junto con la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant; el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga; y el gerente de Abaqua, Emeterio Moles.

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, la reunión sirvió para escuchar las preocupaciones y necesidades trasladadas por restauradores, comerciantes y usuarios de la zona portuaria en relación con las obras de saneamiento.

Durante el encuentro se planteó la posibilidad de posponer el asfaltado previsto en la primera línea hasta después de la temporada estival para evitar nuevos cortes de tráfico y minimizar las molestias durante los meses de mayor actividad turística y comercial.

Igualmente, se abordó el refuerzo de la limpieza diaria, la mejora de la iluminación y del mantenimiento de farolas, el incremento de la intensidad lumínica en determinados puntos, la jardinería o la necesidad de habilitar soluciones temporales de aparcamiento mientras continúan otras actuaciones en la zona.

El conseller agradeció las aportaciones realizadas durante el encuentro y reconoció las molestias ocasionadas por las obras. "Sabemos que estas actuaciones generan incomodidades y queremos pedir disculpas", dijo.

Según Lafuente, hay aspectos relacionados con el mantenimiento, la limpieza o la iluminación en los que "se debe mejorar" y, por ello, la Conselleria revisará "uno por uno todos los temas planteados para intentar solucionarlos lo antes posible".

Las obras forman parte de la segunda fase del proyecto de ampliación y mejora del sistema de saneamiento de Andratx, impulsado por la Conselleria, a través de Abaqua, con una inversión de 4,3 millones de euros, financiada en un 46 por ciento mediante el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

La actuación permitirá modernizar infraestructuras obsoletas, reducir averías y episodios de vertidos y mejorar la capacidad y eficiencia del sistema de saneamiento, reforzando la protección del entorno del Port d'Andratx y garantizando un servicio más fiable y adaptado a las necesidades futuras del municipio.