Las primeras excavaciones en Soria no encuentran la tumba de Jaume IV

Representantes del Govern y el Consell de Mallorca visitan las excavaciones arqueológicas en Soria para encontrar la tumba Jaume IV. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Govern y del Consell de Mallorca han visitado este viernes las excavaciones arqueológicas en Soria, en las que, de momento, no se ha localizado la tumba de Jaume IV, su cubierta, ni ningún elemento que permita establecer una relación directa con el monarca.

Se trata de unas prospecciones impulsadas por el Consell de Mallorca y el Govern para localizar los restos de Jaume IV de Mallorca, a las que han acudido este viernes el director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca.

En sendos comunicados, ambas instituciones han explicado que la campaña se inició el pasado 14 de septiembre y entra ahora en su recta final, con cinco días más de trabajo previstos sobre el terreno.

Durante la visita, Perelló y Roca han conocido de primera mano la evolución de los trabajos y los resultados obtenidos hasta ahora, entre los que se encuentra la localización de diversos fragmentos óseos que serán sometidos próximamente a una prueba de carbono 14 para determinar su cronología. Los responsables del proyecto mantienen la prudencia, ya que consideran prematuro avanzar conclusiones.

"Hay que ser muy prudentes y dejar que sea la investigación científica la que determine qué son estos restos. La prueba de carbono 14 permitirá avanzar en el conocimiento de su cronología pero todavía se está lejos de poder afirmar que sean los restos de Jaume IV", ha señalado Roca.

Por su parte, Perelló ha destacado la importancia de la colaboración entre el Govern, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León para "salir adelante con un proyecto científico de esta relevancia".

Asimismo, ha añadido que esta campaña, financiada a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), responde al compromiso del Govern de "trabajar con rigor y dar el apoyo institucional necesario a los equipos técnicos para completar esta investigación".

Los trabajos se desarrollan en el antiguo convento de San Francisco de Soria, en el ámbito de la antigua capilla de la Concepción. De esta manera, se enmarcan en la línea de investigación abierta en el año 2008 para profundizar en la localización e identificación de los restos de Jaume IV, último monarca de la dinastía privativa del Reino de Mallorca. La intervención cuenta con un equipo de arqueología profesional liderado por Helena Inglada y la coordinación científica del profesor Gabriel Ensenyat.

Perelló y Roca han visitado las excavaciones junto con la directora insular de Patrimonio del Consell de Mallorca, Maribel Arnau. El encuentro ha servido para poner en común el estado de los trabajos y los próximos pasos de la investigación, que se darán a conocer una vez finalizada la campaña.