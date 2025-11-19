El Principal de Palma acogerá este sábado una producción hispanoinglesa de 'Los dos hidalgos de Verona' de Shakespeare

Archivo - Uno de los momentos de la obra 'Los dos hidalgos de Verona'. - TEATRE PRINCIPAL DE PALMA - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comedia 'Los dos hidalgos de Verona' de William Shakespeare se representará este sábado, a las 18.00 horas, sobre el escenario del Teatre Principal de Palma, con una producción conjunta de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la compañía inglesa Cheek by Jowl y la productora La Zona.

El elenco de esta obra lo interpretarán Jorge Basanta, Prince Ezeanyim, Alberto Gómez Taboada, Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Antonio Prieto e Irene Serrano, según ha explicado la institución cultural en un comunicado.

El director será Declan Donnellan, la escenografía y el vestuario correrá a cargo de Nick Ormerod y la iluminación de Ganecha Gil. Celeste Carrasco se ocupará del trabajo audiovisual, Marc Álvarez de la música original y Amaya Galeote de la coreografía para completar el equipo artístico de este montaje que se estrenó pasado abril en el Teatro de la Comedia de Madrid.

'Los dos hidalgos de Verona' es una de las primeras comedias de William Shakespare donde se afinan las tensiones entre amistad y amor, tensiones que ocupaban un espacio no menor en la literatura hasta del Renacimiento.

La amistad entendida como una forma de amor sin sexo se estaba tratando desde muchas perspectivas y enaltecida como una forma de alto compromiso sentimental opuesta a las relaciones amorosas.

Escrita poco tiempo antes de 'Romeo y Julieta', comparte con esta "numerosos puntos de vista y de tensión dramática". También se encuentra una de las creaciones más emblemáticas con el personaje del criado cómico, que "generará un modelo que alimentará posteriormente tanto el teatro del Bardo como el de sus seguidores".

En palabras del propio Donnellan es "muy probable" que esta sea la primera obra de Shakespeare, ya que aunque "temprana", se puede ver "la semilla de lo que después se convertirá en sus grandes temas".

Aquí, ha puesto el ejemplo de los jóvenes amantes confundidos por el amor que escapan de la ciudad y se pierden en el bosque, donde finalmente se encuentran ellos mismos o la mujer que se disfraza de hombre para seguir su amado y que después no la reconoce.

"Este ejemplo conecta con la idea transgresora de Shakespeare que para ser plenamente humanos nos tenemos que interpretar a nosotros mismos. Esto lleva a otra de las cuestiones fundamentales, como es que el amor no se trata de acoger un gran sentimiento hacia alguien, sino de prestar atención a la otra persona y, según Shakespeare, para poder estimar verdaderamente a alguien, antes se tiene que poder ver al otro como un ser único con todas las imperfecciones, algo que es muy difícil de conseguir", ha subrayado Donnellan.

Esta es la tercera vez que el Teatro Principal acoge un espectáculo de la "legendaria" Cheek by Jowl. En mayo de 2017 se pudo ver 'Winter's Tale' y en febrero de 2024 se representó 'La vida se sueño', también en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Declan Donnellan y Nick Ormerod fundaron la compañía internacional de teatro Cheek by Jowl, que es una organización benéfica y artística asociada al Barbican Theater de Londres en 1981 y desde aquel año han creado más de 40 producciones, que se han representado en más de 50 países de los cinco continentes.

Su trabajo y la contribución a las artes han hecho merecedora a la compañía de reconocimientos como el premio 'Laurence Olivier' o la Orden del Imperio Británico. Por su trayectoria, Donnellan ha recibido el premio Stanislavksi, la Máscara Dorada, el premio Carlomagno y el León de Oro de Venecia.