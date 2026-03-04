Los principales turoperadores alemanes valoran la apuesta de Mallorca por "la sostenibilidad y el turismo responsable" - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los principales turoperadores y agencias de viajes de Alemania han valorado de forma positiva la apuesta de Mallorca por "la sostenibilidad y el turismo responsable".

Lo han hecho este miércoles durante el encuentro que han mantenido con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Turismo, Guillerm Ginard, en el marco de la feria turística ITB de Berlín.

Ambas partes, según ha informado la institución insular en un comunicado, han escenificado su apoyo a los principios recogidos el documento 'Compromiso por un turismo responsable de Mallorca'.

Las empresas alemanas que han tomado parte han sido TUI, Alltours, Dertour Gropu, ASi Reisen y DRV. En representación de todos ellos, el portavoz de DRV, Achim Wehrmann, ha aplaudido "la apuesta decidida por la sostenibilidad y por el turismo responsable" del que es "uno de los destinos más importantes para el mercado alemán".

"La cooperación entre destino y empresas es esencial para garantizar un desarrollo equilibrado y duradero, y el compromiso en el cual hoy damos apoyo refleja esta visión compartida", ha dicho.

Galmés, por su parte, ha señalado que Alemania "no solamente es el principal mercado, sino un socio estratégico que entiende y comparte la apuesta por un turismo responsable, basado en el respeto, la planificación y la convivencia".

"El apoyo explícito del sector alemán demuestra que nuestro mercado principal no solamente comprende esta estrategia, sino que la comparte y la defensa", ha añadido Ginard.