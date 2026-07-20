A prisión por agredir a un hombre con discapacidad para robarle en su vivienda de Palma

Una agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, quien ya se encuentra en prisión provisional, por supuestamente agredir a un hombre con discapacidad tras irrumpir en su vivienda de Palma con la intención de robarle.

Los hechos sucedieron una noche del pasado mes de marzo en una casa colindante con la calle Aragón, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El sospechoso tocó en la ventana del domicilio y, tras entablar conversación con el morador, le pidió que le diera dinero. Ante su negativa, comenzó a insultarle y, en un momento dado, irrumpió en la vivienda saltando por la ventana.

Una vez en el interior, comenzó a empujar a la víctima, quien padece una discapacidad física, y le propinó un puñetazo en la cara. Cuando el hombre puso resistencia, el asaltante le propinó una patada en la espalda.

Una vecina que estaba en la calle, al escuchar lo que estaba sucediendo, entró en la vivienda, auxilió a la víctima y reprochó al sospechoso lo que estaba haciendo.

Pese a rebuscar por la casa, no encontró el dinero que buscaba. Antes de fugarse, volvió a agredir al morado y provocó daños en una puerta, una ventana y un televisor.

La Policía Nacional abrió una investigación y consiguió identificar al supuesto autor de los hechos, aunque se encontraba en paradero desconocido y se emitió una orden de búsqueda y captura.

No fue hasta el pasado martes cuando una patrulla le localizó en la plaza Fra Joan Alcina de Palma y le detuvieron en virtud de la citada orden.

El arrestado, de nacionalidad española, pasó a disposición judicial como supuesto autor de un delito de robo con violencia y otro de daños. El juez decretó su ingreso en prisión de forma provisional.