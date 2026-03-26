Prisión permanente revisable para la madre y al tío de la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo

Los ahora condenados, junto con sus abogados, en el juicio. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial ha condenado a prisión permanente revisable por asesinato a la madre y al tío de la bebé que murió tras ser arrojada a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023.

La Sala, igualmente, condena a la hermana de la madre por un omisión del deber de socorro a una multa de 5.400 euros.

Cabe recordar que el pasado domingo el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares declaró culpables a los acusados. La madre de la bebé, que no se presentó a la lectura del veredicto, sigue en busca y captura.