Proceso selectivo para 2.800 plazas en el IbSalut: plazos y solicitudes

Archivo - Nuevas plazas de empleo público - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO - Archivo

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IbSalut ha abierto el plazo de inscripción para participar en los procesos selectivos de personal estatutario, para un total de 2.867 plazas, correspondientes a 46 categorías diferentes.

De ellas, 2.358 son de turno libre; 163, de turno libre para personas con discapacidad; 321, de promoción interna, y 25, de promoción interna para personas con discapacidad, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud.

El plazo para presentar las solicitudes comienza el 17 de noviembre y vence el 16 de diciembre de 2025.

Estas plazas forman parte del Plan Plurianual 2025-2027 de Recursos Humanos, junto con las ofertas de empleo público de 2022, 2023 y 2024.

La aprobación de este Plan es un hecho sin precedentes en el IbSalut, porque hasta ahora la convocatoria de plazas por medio de concurso-oposición estaba limitada a las tasas de reposición; es decir, no se podían convocar más plazas de las disponibles por jubilación, traslado o cese.

En los próximos meses se publicarán las convocatorias correspondientes a las plazas pendientes de las ofertas de empleo público, que incluyen un total de 353 plazas, correspondientes a 55 categorías diferentes.

Desde la Conselleria han destacado que la tasa de temporalidad ha pasado del 43 por ciento en 2023 al 29 por ciento en 2025, con el objetivo de llegar al 8 por ciento.