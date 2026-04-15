La producción de bebidas espirituosas con Indicación Geográfica crece un 3% en 2025 y llega a 1,78 millones de litros

Archivo - Més de 2 milions de litres de Gin de Maó, 'Herbes' i Palo es comercialitzen el 2018 per 15 milions d'euros - CAIB - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La producción de bebidas espirituosas con Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Baleares ha crecido un 3 por ciento en 2025 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 1,78 millones de litros.

Según ha informado este miércoles la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, este dato corresponde a la producción de 'Hierbas de Mallorca', 'Hierbas Ibicencas', 'Palo de Mallorca' y 'Gin de Mahón', las cuatro bebidas de origen balear que cuentan con esta denominación.

Asimismo, en 2025 se han comercializado 1,72 millones de litros, un 2,4 por ciento más que en 2024, lo que, según la Conselleria, confirma la tendencia de recuperación del sector.

Este crecimiento se ha visto impulsado principalmente por 'Hierbas de Mallorca', con una producción de 996.000 litros y un incremento del 11,7 por ciento respecto a 2024. También ha destacado el aumento de 'Palo de Mallorca', con una producción de 34.000 litros y un incremento del 25,9 por ciento respecto al año anterior.

Por su parte, la producción de 'Hierbas Ibicencas' ha disminuido un 13,6 por ciento, mientras que 'Gin de Mahón' se mantiene prácticamente estable, con un aumento del 0,5 por ciento.

En términos de peso dentro del sector, 'Hierbas de Mallorca' concentra más de la mitad de la comercialización con un 55,3 por ciento, seguida de 'Hierbas Ibicencas' con un 23,1 por ciento y 'Gin de Mahón' con un 20 por ciento, mientras que 'Palo de Mallorca' mantiene una presencia más reducida con el 1,6 por ciento.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha celebrado la recuperación del volumen de comercialización de los licores, que ha catalogado como "unas bebidas fuertemente arraigadas a la gastronomía balear y que rompen la tendencia a la baja de los últimos años".

Además, ha asegurado que la vigilancia del uso de la IGP en las bebidas de las Islas es, junto con las tareas de promoción, una prioridad para su departamento para evitar la competencia desleal.