La producción industrial baja un 6,8% en febrero en Baleares

Archivo - Maquinaria industrial y herramientas para el tratamiento y la producción de imanes.- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 6,8% interanual el pasado mes de febrero en Baleares, 5,5 puntos más que la media nacional, que se ha reducido un 1,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en tres comunidades autónomas y se reduce en otras 14. Castilla y León (+12,9%), Cantabria (+3,7%) y Aragón (+1,7%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 11,2%, 10,7% y un 9,1%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Baleares ha caído un 7,3%,, frente a una descenso del -2,2% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 11,9% con un descenso del 34,9% en el caso de los duraderos y un 3,6% menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 0,3%, los bienes intermedios anotaron un 11,5% menos y los de la energía, un 5,9% menos.