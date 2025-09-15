Las productoras trasladan al Govern las prioridades del sector audiovisual.

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productoras de Baleares (Apaib) ha trasladado este lunes al Govern las prioridades del sector audiovisual del archipiélago.

Ha sido durante una reunión mantenida con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y durante la cual también se ha hecho balance de los dos primeros años de la vigente legislatura, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

El conseller ha subrayado la importancia de sumar esfuerzos, públicos y privados, para impulsar una industria estratégica para el territorio autonómico. También ha puesto en valor la actitud colaborativa de la Apaib, "un agente fundamental para el desarrollo del sector audiovisual".

Por su parte, el presidente de la Apaib, Kiko Domínguez, ha valorado "muy positivamente" la "receptividad" del Govern, al tiempo que ha subrayado su agradecimiento por "la continuidad de un diálogo productivo para el sector cultural". En conjunto, puntualizando también la satisfacción con el compromiso del conseller de cara a un incremento de las convocatorias.

Además, la Apaib también ha puesto sobre la mesa las aspiraciones de esta misma asociación de cara al 2026. Y lo ha hecho junto con su gerente, Marta Hierro, y una de las vocales de la organización, Montserrat Rodríguez.

En representación del Ejecutivo autonómico también han participado el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y la directora gerente del Instituto de Industrias Culturales del archipiélago, Diana de la Cuadra.