Profesionales de museos y equipamientos culturales participan en un curso de formación en La Misericòrdia - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 profesionales de museos y equipamientos culturales han participado en un curso de formación organizado por el Consell de Mallorca en el Centro Cultural La Misericòrdia.

El objetivo, según ha destacado la institución insular en un comunicado, es facilitar nuevas herramientas digitales para la gestión, planificación y diseño de espacios expositivos.

En concreto, La Misericòrdia ha acogido durante este octubre un curso de formación de SketchUp, una aplicación de diseño y modelado tridimensional que permite crear representaciones virtuales de espacios y estructuras.

La iniciativa se enmarca en la apuesta del Consell por fomentar la formación continua de los profesionales vinculados a la conservación, gestión y difusión del patrimonio cultural de Mallorca.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que la formación de los profesionales de los museos "es esencial para garantizar una gestión cultural innovadora y adaptada a los nuevos retos del sector".

Así, ha explicado que herramientas como SketchUp permiten planificar los espacios expositivos con mayor precisión, mejorar los procesos de trabajo y ofrecer experiencias de mayor calidad a los visitantes.

"En el Consell de Mallorca continuaremos impulsando acciones formativas que favorezcan el intercambio de conocimientos y la profesionalización del sector museístico de la isla, porque la conservación y la difusión de nuestro patrimonio requieren profesionales cada vez más preparados y conectados con las nuevas tecnologías", ha subrayado.

El curso, que se ha desarrollado los días 8, 15 y 22 de octubre, ha tenido un marcado carácter práctico y ha proporcionado a los participantes los conocimientos necesarios para diseñar y planificar espacios expositivos.

Mediante esta herramienta, los profesionales pueden elaborar propuestas virtuales de montaje, distribuir las obras dentro de las salas y analizar diferentes opciones de organización antes de materializar una exposición.

La formación ha contado con la participación de 16 profesionales procedentes de distintas instituciones y entidades culturales de Mallorca, entre las que se encuentran el Ayuntamiento de Inca, el Museo de Arte Sacro, el Museo de Mallorca, el Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca, la UIB-CSIC, la Colección Museográfica de la Fundación Cosme Bauçà y el Jardín Botánico-Museo de Ciencias Naturales, así como personal del Servicio de Cultura del Consell y de otros servicios del Departamento de Cultura y Patrimonio.