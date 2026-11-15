Profesionales sanitarios y pacientes se forman en Son Espases sobre las inmunodeficiencias primarias

Una de las intervenciones en la V Jornada de Inmunodeficiencias Primarias celebradas en el Hospital Son Espases. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha acogido la V Jornada de Inmunodeficiencias Primarias, un encuentro que reúne a profesionales sanitarios de diferentes especialidades, pacientes y asociaciones para compartir los últimos avances en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estas enfermedades.

Las inmunodeficiencias primarias engloban un grupo amplio y heterogéneo de enfermedades causadas por alteraciones en el funcionamiento del sistema inmunitario, según ha explicado la Conselleria de Salud.

A pesar de que tradicionalmente se han asociado a una mayor susceptibilidad a sufrir infecciones, también pueden manifestarse mediante enfermedades autoinmunitarias, procesos inflamatorios, alteraciones digestivas o pulmonares y una mayor predisposición a determinados tumores.

La jornada, organizada por la Asociación Balear de Déficits Inmunitarios Primarios (Abadip), aborda cuestiones como los adelantos en el diagnóstico inmunológico y genético, la prevención y el tratamiento de las infecciones, las estrategias de vacunación, las indicaciones del tratamiento con inmunoglobulinas y las nuevas líneas de investigación. El encuentro incorpora también la perspectiva de los pacientes y de las asociaciones, fundamental para avanzar hacia una atención más personalizada y mejorar su calidad de vida.

El Servicio de Inmunología de Son Espases, de referencia para toda la comunidad autónoma, destaca por su modelo integrador de la actividad del laboratorio y la atención clínica.

Este modelo permite que los especialistas en inmunología intervengan en todo el proceso asistencial, desde la sospecha diagnóstica y la interpretación de estudios inmunológicos complejos hasta la indicación del tratamiento y el seguimiento del paciente.

En los últimos años ha aumentado la atención a los pacientes con inmunodeficiencias tanto primarias como secundarias. Estas últimas pueden aparecer como consecuencia de determinadas enfermedades hematológicas, tratamientos inmunosupresores, fármacos biológicos, trasplantes o nuevas terapias celulares, como la CAR-T.

El diagnóstico precoz constituye uno de los principales retos, puesto que si se identifican estas alteraciones en fases tempranas pueden adoptarse medidas preventivas y terapéuticas antes de que se produzcan complicaciones que afecten significativamente la salud y la calidad de vida de los pacientes.

Uno de los tratamientos fundamentales para determinadas inmunodeficiencias son las inmunoglobulinas humanas, también conocidas como gammaglobulinas, que permiten sustituir los anticuerpos que el organismo de algunos pacientes no puede producir adecuadamente. El tratamiento puede administrarse por vía intravenosa o subcutánea y contribuye a reducir la frecuencia y la gravedad de las infecciones.

En el año 2025, el consumo de inmunoglobulinas en el Servicio de Inmunología aumentó un 18 por ciento con respecto al año anterior, en consonancia con el incremento del número de pacientes con inmunodeficiencias primarias y secundarias que requirieron este tratamiento. La administración subcutánea supone, además, una mejora importante para determinados pacientes, puesto que pueden seguir el tratamiento desde su domicilio.

La complejidad de estas enfermedades requiere la participación coordinada de diferentes especialidades. Son Espases dispone de un Comité de Inmunodeficiencias en el que colaboran profesionales de los servicios de Inmunología, Pediatría, Medicina Interna, Neumología, Hematología, Aparato Digestivo y Farmacia Hospitalaria, entre otros.

Entre los desafíos para los próximos años figuran favorecer el reconocimiento precoz de las inmunodeficiencias tanto en la atención primaria como en las diferentes especialidades hospitalarias, ampliar la caracterización inmunológica y genética de los pacientes y dar respuesta al crecimiento de las inmunodeficiencias secundarias asociado a la incorporación de nuevos tratamientos.