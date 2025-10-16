El programa de Cort de sesiones acuáticas para mujeres con cáncer de mama registra "excelentes" resultados

El regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzá, en las jornadas informativas de prevención y reacción ante el cáncer de mama. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa TAMM, dirigido a mujeres con cáncer de mama, ha registrado "excelentes" resultados en cuanto a la mejora de la sintomatología a través de la participación en sesiones acuáticas.

Así lo ha resaltado el teniente de alcalde de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, en las jornadas informativas de prevención y reacción ante el cáncer de mama, organizadas por Cort y el Colegio de Fisioterapeutas de Baleares con motivo del Día Mundial de esta enfermedad.

El programa TAMM se ha puesto en marcha gracias a la coordinación directa del Colegio de Fisioterapeutas y la implicación de la Junta de Baleares de la Asociación Española contra el Cáncer, la entidad AUBA Mallorca y otras muchas organizaciones sectoriales, médicas y sociosanitarias.

Por parte del Ayuntamiento, el área de Sanidad y el Instituto Municipal del Deporte (IME) han cedido las instalaciones de las piscinas municipales para el desarrollo del programa, que consiste en sesiones de terapia acuática dirigidas específicamente a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que presentan un cuadro de linfedema unilateral del miembro superior.

En las dos ediciones que se han realizado hasta ahora, de seis meses de duración cada una, han asistido 80 usuarias. Según el Ayuntamiento, los resultados obtenidos son "verdaderamente satisfactorios", con importantes reducciones de la sintomatología asociada al linfedema.

Así, han agregado, se detecta una mejora clara en la situación de las pacientes en cuanto a la recuperación de la fuerza en brazos o la reducción del dolor.

Las encuestas de satisfacción cumplimentadas por las usuarias constatan una valoración "claramente positiva", en aspectos como la satisfacción general, el aumento de la confianza a la hora de realizar actividades cotidianas, la mejora de la movilidad o la recuperación de la condición física.

Durante las jornadas informativas de prevención y reacción ante el cáncer de mama, celebradas en PalmaActiva, el regidor ha subrayado que según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en 2022 se diagnosticaron 4.902 casos de cáncer de mama en Baleares.

A pesar de estas cifras, según Bauzá, los médicos, investigadores, científicos y el resto de perfiles profesionales que interactúan dentro del ámbito del cáncer "piensan que hay motivos para ser optimistas".

Igualmente, ha sostenido que la medicina cuenta cada vez con medios más efectivos para prevenir y curar los diagnóstico, de tal manera que "las cifras oficiales indican claramente que la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido en la mayor parte de los países europeos".

Para el regidor, las administraciones públicas también tienen "mucho que decir y aún más que hacer en un tema tan sensible". En este sentido, ha resaltado el programa TAMM como una de las respuestas que el Ayuntamiento ha facilitado al colectivo de mujeres afectadas por el cáncer de mama.