El programa 'IME en los barrios' celebrará dos jornadas de competición y exhibiciones de diferentes deportes este mayo

Niños jugando a blanonmano en un patio de un colegio - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha organizado dos jornadas de clausura del programa 'IME en los barrios' del curso 2025-2026 con competiciones y exhibiciones de diferentes deportes.

Las jornadas, que se celebrarán este sábado y el 30 de mayo, van dirigidas a los más de 800 alumnos inscritos en las actividades deportivas desarrolladas a lo largo del año en distintos barrios, aunque también pueden participar todos aquellos interesados en las distintas disciplinas.

Según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa, estas jornadas no se celebraban desde hacía siete años y permitirán reunir a participantes, familias y monitores.

La primera jornada tendrá lugar este sábado en las instalaciones de Son Gibert. El programa comenzará a las 09.00 horas con los encuentros de fútbol y continuará a las 10.30 horas con las modalidades de balonmano y voleibol.

La segunda sesión se celebrará el sábado 30 de mayo en la plaza Patins, entre las 16.30 y las 18.30 horas, y estará centrada en las actividades de patinaje y ajedrez.

Durante ambas jornadas se desarrollarán partidos, encuentros participativos y exhibiciones deportivas, además de diferentes espacios lúdicos relacionados con cada modalidad, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, la convivencia y la participación ciudadana.

Todos los participantes recibirán un obsequio y una merienda saludable gracias a la colaboración de Mercapalma.

El programa 'IME en los barrios' ofrece actividades deportivas de iniciación y promoción dirigidas a niños y jóvenes en diferentes barrios de Palma, con el objetivo de acercar el deporte base y favorecer hábitos de vida saludables.