El programa 'Jugam amb l'elit' realizará 150 talleres a 4.000 niños de escuelas de Mallorca en el curso 2026-2027 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa deportivo 'Jugam amb l'elit', impulsado por el Consell de Mallorca, realizará 150 talleres para más de 4.000 niños de escuelas mallorquinas durante el curso 2026-2027 con el objetivo de acercar los valores deportivos a los jóvenes.

Según ha informado este martes el Consell de Mallorca en un comunicado, representantes de 15 clubes deportivos de la isla han acudido al Estadio Mallorca Son Moix, a la que también han asistido el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, para presentar el programa.

También han participado en el evento representantes de los 15 ayuntamientos de los municipios originarios de los clubes deportivos. Además, la presentación ha contado con la participación del futbolista Abdón Prats y el nadador paraolómpico Xavi Torres.

La colaboración del área de Deportes con los equipos de primera busca acercar los valores deportivos a escuelas y entidades deportivas, bajo la guía de los clubes que compiten en la máxima categoría en Mallorca en sus respectivas modalidades.

El acto ha contado con la presencia del CEO de negocios del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, y de los clubes Azulmarino Palma, Balears FC, Illes Balears Palma Futsal, Club Voleibol Manacor-ConectaBalear, Club Vòlei Sóller, Espanya Hoquei Club, Palmer Basket Mallorca, Arancina Handbol Mallorca, CN Ciutat de Waterpolo, Fibwi Palma, JS Hotels Cide, Mallorca Voltors, así como de los nuevos clubes incorporados, el Palma Rugby Unión y Rugby El Toro.

Estos clubes serán los encargados de difundir la campaña mediante la proyección de un vídeo promocional, centrado en la contraposición entre el sedentarismo y el consumo digital y la práctica deportiva, en diferentes campos y pabellones deportivos de Mallorca.

El programa 'Jugam amb l'elit' ofrece charlas teórico-prácticas en las escuelas con los equipos. Según el Consell, este programa es el más demandado por las escuelas y se prevé que llegue a 4.000 niños de la isla. Asimismo, la colaboración entre Deportes y los clubes se basa en un contrato de patrocinio que otorgará más de 2,3 millones de euros en ayudas en cuatro años.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que los representantes de los clubes deportivos presentes en la presentación suponen un referente para los jóvenes y un ejemplo en conceptos como el esfuerzo, la superación y el trabajo diario.

Por su parte, el conseller insular de Deportes ha reiterado la apuesta del Consell por los equipos mallorquines como referentes en valores, por lo que han creado un contrato de patrocinios de más de 740.570 euros anuales para impulsar varias modalidades deportivas.

El conseller ha concluido su intervención agradeciendo la colaboración de Abdón Prats y Xavi Torres en la nueva campaña. "Son un ejemplo para los jóvenes", ha concluido.