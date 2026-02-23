El programa 'Los valores del deporte' del Consell de Mallorca se estrena con una mesa redonda con cuatro deportistas

Inauguración del programa 'Los valores del deporte', impulsado por el Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

El programa 'Los valores del deporte', impulsado por el Consell de Mallorca, se ha estrenado este lunes con la celebración de una mesa redonda celebrada en Sant Llorenç des Cardassar y en la que han participado cuatro deportistas profesionales.

Los protagonistas de la presentación han sido los piragüistas Àngels Moreno y Joan Toni Moreno, el árbitro de fútbol Guillermo Cuadra y la ciclista Marga Fullana, según ha informado la institución insular en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha agradecido la colaboración de estos deportistas y ha destacado la importancia de que tanto las instituciones como los agentes deportivos conciencien en valores como el esfuerzo, el respeto, la disciplina o el aprendizaje.

"Este programa es un complemento a las clases de educación física y siempre está vivo, porque incorpora nuevas figuras del deporte mallorquín cada temporada, que transmiten su experiencia como valor añadido", ha añadido el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

La iniciativa 'Los valores del deporte' incluye una serie de talleres y charlas en las que colaborarán 11 deportistas de alto nivel de Mallorca y que se prevé que llegue a 3.000 participantes de entidades, asociaciones y centros educativos.

En el cartel de ponencias para este 2026 se encuentra la piragüista 'pollencina' Àngels Moreno, la ciclista Mavi García, el árbitro Guillermo Cuadra, la gimnasta y ciclista Cintia Rodríguez, los atletas Bernat Xamena, Bel Calero y Àlex Palomero, el piragüista Joan Toni Moreno, la especialista en pesca submarina Malén Sart, el espeleólogo invidente Pedro González y la piloto de rally Sonia Ledesma.