El programa 'Los valores del deporte' del Consell de Mallorca se estrena con una mesa redonda con cuatro deportistas

Publicado: lunes, 23 febrero 2026 16:40
PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Los valores del deporte', impulsado por el Consell de Mallorca, se ha estrenado este lunes con la celebración de una mesa redonda celebrada en Sant Llorenç des Cardassar y en la que han participado cuatro deportistas profesionales.

Los protagonistas de la presentación han sido los piragüistas Àngels Moreno y Joan Toni Moreno, el árbitro de fútbol Guillermo Cuadra y la ciclista Marga Fullana, según ha informado la institución insular en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha agradecido la colaboración de estos deportistas y ha destacado la importancia de que tanto las instituciones como los agentes deportivos conciencien en valores como el esfuerzo, el respeto, la disciplina o el aprendizaje.

"Este programa es un complemento a las clases de educación física y siempre está vivo, porque incorpora nuevas figuras del deporte mallorquín cada temporada, que transmiten su experiencia como valor añadido", ha añadido el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

La iniciativa 'Los valores del deporte' incluye una serie de talleres y charlas en las que colaborarán 11 deportistas de alto nivel de Mallorca y que se prevé que llegue a 3.000 participantes de entidades, asociaciones y centros educativos.

En el cartel de ponencias para este 2026 se encuentra la piragüista 'pollencina' Àngels Moreno, la ciclista Mavi García, el árbitro Guillermo Cuadra, la gimnasta y ciclista Cintia Rodríguez, los atletas Bernat Xamena, Bel Calero y Àlex Palomero, el piragüista Joan Toni Moreno, la especialista en pesca submarina Malén Sart, el espeleólogo invidente Pedro González y la piloto de rally Sonia Ledesma.

