Prohens acudirá a concentración del PP en Madrid contra "el sanchismo" e insta a los "democratas" a "salir a la calle"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de las Islas Baleares, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP Baleares, Marga Prohens, acudirá este domingo a la concentración convocada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, contra "el sanchismo" y ha instado a "todos los demócratas" a "salir a la calle".

En un video publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, la también presidenta del Govern balear ha señalado que "en las últimas semanas se ha visto como el sanchismo era condenado, como era condenado el intento del PSOE de utilizar las instituciones para perseguir al adversario político, y esta semana se ha visto al sanchismo entrar en prisión, y, mientras tanto, el PSOE y Pedro Sánchez hacen como si nada pasara, como si esto no fuera con ellos".

Por eso, la líder de los 'populares' de Baleares ha creído que hay que unirse. "Todos los demócratas debemos unirnos, debemos salir a la calle para reivindicar nuestro estado de derecho, nuestra democracia, la libertad y el respeto por las instituciones". "Es una cuestión de principios", ha subrayado. "Te espero el domingo en Madrid", ha finalizado sus palabras la presidenta del PP Baleares y del Govern.

La concentración, convocada por el presidente del PP, bajo el lema ''Efectivamente: ¿mafia o democracia?', tendrá lugar este domingo, a las 12.00 horas, en el Templo de Debod de Madrid y a ella acudirá una delegación del PP Baleares encabezada por Marga Prohens.