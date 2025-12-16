Prohens acusa de "machista" a Negueruela por decir que Feijóo "no le deja" convocar elecciones

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al portavoz socialista, Iago Negueruela, de "machista" por cuestionar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no le deja convocar elecciones como sí deja" a los presidentes de Aragón y Extremadura, Jorge Azcón y María Guardiola, respectivamente.

"No necesito el permiso de nadie, aprobamos unos presupuestos hace unos meses", ha dicho la líder del Ejecutivo, para después preguntar a Negueruela si "debería hacer el curso contra el acoso sexual".

Prohens ha respondido al socialista también defendiendo la gestión de su Govern que "ha hecho de la palabra dada su hoja de ruta" y criticado los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno.

De su lado, Negueruela ha cargado contra el Govern por "criminalizar a los inquilinos y rogar a los propietarios y constructores" y, por otro lado, por "tener las urgencias y emergencias colapsadas".

Sobre la deducción fiscal anunciada por Prohens para incentivar que los propietarios no suban los precios de los alquileres, Negueruela ha señalado que está prevista en la ley estatal de vivienda y ha aprovechado para volver a pedir que se limiten los precios en Baleares.