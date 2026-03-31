Prohens acusa a MÉS de "dormir" durante el anterior Govern cuando se vendieron las acciones de s'Esplet

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado a MÉS per Mallorca de "dormir" en los Consells de Govern de la anterior legislatura cuando se vendieron las acciones de s'Esplet.

"Está decisión también se tomó en la legislatura en la que se vendió Agama, mientras ustedes dormían en el Consell de Govern", ha agregado Prohens en la sesión de control al Govern de pleno de este martes.

La líder del Ejecutivo ha respondido así a una pregunta del diputado de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha cuestionado la venta de acciones de s'Esplet por parte del director general de Agricultura, Fernando Fernández, de forma "arbitraria".

"Los beneficiaros de esta decisión son el resto de accionsitas, entre ellos un empresario agrícola ligado al PP y una patronal en la que trabajaba el ahora conseller", ha dicho Apesteguia, quien ha deslizado que la Abogacía de la CAIB debería investigar estos hechos.

Además, ha asegurado que la nave de s'Esplet se ha puesto en venta por cinco millones de euros y que, si las acciones no se hubieran vendido, ahora al Govern le correspondería una parte. Con todo, Apesteguia ha preguntado a Prohens si avala las decisiones de Fernández.

En su respuesta, la presidenta ha afirmado que el Govern "ha hecho y hace todo lo que está en sus manos para el mantenimiento de la industria agroalimentaria".

"Usted ha pedido a la Abogacía que investigue a su Govern, porque por encima de un director general están los consellers y la presidenta. Si la Abogacía tuviera que investigar los ocho años de Armengol tendríamos que aumentar la plantilla", ha dicho.