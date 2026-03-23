Prohens agradece la acogida de Puerto Rico a los baleares

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su encuentro. - CAIB

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su agradecimiento a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, por la acogida de la isla a los migrantes de Baleares.

La líder del Ejecutivo ha trasladado su gratitud en una reunión que ha mantenido este lunes en la residencia de la gobernadora en la ciudad de San Juan, a la que también ha asistido la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

Durante la conversación con la mandataria, Prohens se ha interesado por la relación de las instituciones locales con las dos casas baleares presentes en Puerto Rico, que en la actualidad cuentan con un total de 500 socios.

Concretamente, se trata de la Casa Balear de Puerto Rico y la Asociación Baleares en Puerto Rico, con quienes la presidenta se reunió el domingo y que representan los lazos históricos, culturales y sociales que unen a las islas con el territorio caribeño.