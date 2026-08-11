Prohens anima a disfrutar con precaución y responsabilidad del eclipse ante el riesgo de nivel 4 de incendios

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la Copa del Rey MAPFRE. Archivo. - CAIB - Archivo

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha hecho este martes un llamamiento a la precaución y responsabilidad a quien vaya a ver el eclipse, sobre todo en parques naturales y zonas especialmente sensibles, debido a que todas las islas están en riesgo de nivel 4 de incendios.

Prohens ha recordado en atención a los medios, tras el minuto de silencio en Consolat de Mar por las víctimas del terremoto en Colombia, que "el objetivo del Govern, desde el primer momento, ha sido proteger a la población y al medio natural". En este sentido, ha asegurado que la precaución "es muy importante para preservar el medio natural y la seguridad ciudadana".

La presidenta ha afirmado que el eclipse será un evento "histórico" y que "lo más importante es poder disfrutarlo". Aun así, ha pedido que "se haga caso" a las recomendaciones y consejos de los canales oficiales.

Por otro lado, ha destacado que el Ejecutivo autonómico lleva más de nueve meses preparando el dispositivo para este acontecimiento. En esta línea, se han habilitado nueve puntos de observación, que es donde se recomienda a la población que se desplace.

Asimismo, ha recordado que los ciudadanos pueden consultar en la web horitzo2026 la visibilidad que habrá para disfrutar del eclipse tras añadir las coordenadas de su vivienda.

Prohens ha insistido en hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, entre las cuales se encuentran el uso de gafas homologadas o tener especial precaución con la población infantil.

Finalmente, ha agradecido la colaboración de todas las administraciones públicas, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Ejército.