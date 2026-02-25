Prohens anuncia un plan de industria para la reindustrialización de Baleares

MENORCA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este miércoles en Menorca la elaboración de un nuevo plan de industria que marcará la estrategia de reindustrialización de Baleares, con un papel destacado para la isla por su tradición y potencial productivo.

La máxima responsable del Ejecutivo autonómico ha visitado este miércoles algunas de las principales empresas del sector con presencia en Menorca, como la fábrica de abarcas MIBO, en Es Migjorn Gran. También visitará la empresa de joyas Vidal&Vidal, en Es Castell, y Quesería Menorquina, en Maó. Prohens ha realizado las visitas acompañada por el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y los alcaldes de los respectivos municipios.

Prohens ha destacado que Menorca cuenta con una estructura económica "singular dentro de las Islas, con una economía más diversificada que el resto y con una industria que representa el 8,6 por ciento de su valor añadido bruto, el doble que en Mallorca y muy superior al del resto de Islas".

En este contexto, ha asegurado que la reindustrialización es una prioridad estratégica del Govern y que Menorca "desempeñará un papel decisivo en esta nueva etapa". Precisamente, la presidenta ha anunciado que el Govern trabaja en el nuevo plan de industria, que se elaborará con la participación activa del sector privado, escuchando a empresarios y trabajadores para definir medidas realistas y aplicables.

En esta línea, la presidenta ha avanzado que el mes de septiembre se presentará un primer borrador del documento y está previsto que el plan definitivo pueda aprobarse a finales de este año.

Asimismo, ha recordado que en 2025 el Ejecutivo autonómico ha destinado un total de 2 millones de euros en ayudas al sector industrial en Menorca. Además, ha subrayado que se ha puesto en marcha una línea específica dotada con 2 millones de euros para el conjunto de las Islas destinada a la mejora de las infraestructuras de los polígonos industriales. Las actuaciones se consensuarán con las entidades de gestión para garantizar que respondan a necesidades reales y contribuyan a mejorar la competitividad empresarial.

Por otro lado, Prohens ha señalado que el Govern ha impulsado iniciativas como los espacios de actividad industrial de Es Mercadal, pensados para pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder a una nave convencional. "Estos espacios podrán acoger hasta ocho proyectos empresariales jóvenes, con el objetivo de reforzar el tejido industrial menorquín y acompañar a las pymes en una etapa fundamental de su crecimiento", ha manifestado.

La presidenta ha reafirmado el compromiso del Govern con la industria y con sectores como el calzado, la bisutería o el agroalimentario "para que dispongan de las herramientas necesarias que garanticen rentabilidad, innovación y continuidad." "Queremos que esta actividad perdure y continuaremos al lado del tejido productivo menorquín para consolidarlo y hacerlo crecer", ha concluido.