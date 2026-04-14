Prohens apunta que los resultados en los Spainskills 2026 son una demostración de la "calidad" de la FP de Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, con los participantes de Baleares en los Spainskills 2026. - CAIB

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado a los participantes y ganadores de Baleares en las pruebas Spainskills 2026, lo que ha afirmado que demuestra la "calidad" de la FP del archipiélago.

La líder del Ejecutivo se ha pronunciado de esta manera en el acto de recepción ofrecido en el Consolat de Mar, a los estudiantes que han participado en esta competición estatal.

Así, ha resaltado el "talento y esfuerzo" de estos alumnos de FP tras haber conseguido siete medallas para la delegación balear, el "mejor resultado en la historia de Baleares". Además, los ha puesto como una "referencia" y un "espejo" en el que mirarse para todos los alumnos que se plantean si cursar o no una FP.

Prohens también ha aseverado que para el Govern la FP "no es un plan B", sino una "apuesta estratégica", ya que es motivo de "orgullo, de inversión pública y satisfacción".

En ese sentido, ha destacado esta formación por las oportunidades que ofrece a los alumnos al darles una salida laboral y un perfil "altamente cualificado" pero también por "dar respuesta a las necesidades del mercado laboral de Baleares".

Al mismo tiempo, les ha puesto como ejemplo si se aspira a unas Baleares con "un empleo de calidad, más diversificadas y con un motor económico más fuerte y competitivo".

Por este motivo, Prohens ha avanzado que se "reforzará" la apuesta del Govern por la FP, al conectarla con las empresas, sectores productivos u oportunidades de futuro, junto con "más y mejor oferta" para que "todos los que quieran elegir la FP, puedan hacerlo en libertad".