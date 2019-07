Prohens asegura que asumirá la secretaría de comunicación nacional del PP "con ilusión y más ganas que nunca"

Publicado 30/07/2019 17:45:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Congreso por Baleares, Marga Prohens, será la nueva secretaria de comunicación nacional del PP tras la aprobación por parte la Junta Directiva 'popular' del organigrama del partido.

En su cuenta de Twitter, Prohens ha agradecido al líder del PP, Pablo Casado, "la confianza" y ha asegurado que asumirá esta responsabilidad "con ilusión y más ganas que nunca". "Enhorabuena al resto de compañeros y gracias a los que hasta ahora han desempeñado estos cargos con dedicación y profesionalidad", ha añadido la diputada.

Comunicación estará dirigida el diputado malagueño Pablo Montesinos, en sustitución de la gallega Marta González, e incluirá, además de la secretaría de Prohens, la de Marketing electoral, Comunicación Interna y Redes Sociales.

Por su parte, María Salom será la portavoz adjunta Constitucional. "Siempre he defendido que sin legalidad no hay libertad ni convivencia. Si no se cumple la ley, no hay democracia ni Estado de Derecho", ha considerado Salom en su cuenta de la misma red social.

ORGANIGRAMA PP NACIONAL

Por lo que respecta al resto del organigrama, Casado ha anunciado ante la plana mayor de su partido que la diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, será la nueva portavoz del Grupo Popular en el Congreso, mientras que el vitoriano Javier Maroto, hasta ahora vicesecretario de Organización, será el portavoz del PP en el Senado.

Asimismo, uno de los principales nombramientos es el de la presidenta del partido en Navarra y diputada por Madrid, Ana Beltrán, que será la nueva vicesecretaria de Organización.

Casado ha avanzando estos nombramientos ante la Junta Directiva del PP, máximo órgano del partido entre congresos. La reunión, que se celebra a puerta cerrada para favorecer las intervenciones de los asistentes, ha contado con ausencias de destacados 'barones' territoriales del partidos como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Alonso, que han excusado su ausencia por motivos de agenda.

El presidente del PP mantiene seis vicesecretarias, en las que solo repiten Isabel García Tejerina en el área de Sectorial y Cuca Gamarra al frente de Política Social. Las otras cuatro sufren modificaciones entre sus titulares o en su estructura.

Así, Ana Beltrán se encargará de Organización, el área que hasta ahora ocupaba Maroto; en Territorial, el exalcalde de Boadilla Antonio González Terol sustituye a Vicente Tirado (que era hasta ahora vicesecretario de Política Autonómica y Local); y en Comunicación, el diputado malagueño Pablo Montesinos dirigirá este área en sustitución de la gallega Marta González.

Además, Casado ha decidido modificar la vicesecretaría de Estudios y Programas que dirigía Andrea Levy y, en su lugar, ha creado la vicesecretaría de Participación, de la que se encargará el gallego Jaime Olano. Levy, concejal de Cultura, Deportes y Turismo, sigue en la Ejecutiva pero será la responsable del Comité de Derechos y Garantías del PP, un puesto que hasta ahora ocupaba Rafael Hernando.

PORTAVOCES EN CONGRESO Y SENADO

Álvarez de Toledo será la nueva portavoz del PP en el Congreso, y tendrá como número dos en la Secretaría general del Grupo Popular a Guillermo Mariscal. Habrá cuatro portavoces adjuntos: Carlos Rojas, Mario Garcés, Marta González (que deja su puesto en Génova para volver al Congreso) y Sandra Moneo. La coordinadora de Comisiones será Macarena Montesinos; el tesorero del Grupo Ignacio Echaniz; y la secretaria general adjunta del Grupo Popular en la Cámara Baja, Isabel Borrego.

En el el caso del Senado, Casado ha optado por Javier Maroto, actual vicesecretario de Organización del partido, que se quedó sin escaño por Álava en las elecciones generales del 28 de abril, de la que fue nombrado director de campaña. En esos comicios, el PP sufrió un severo revés electoral al pasar de 137 a 66 diputados.

Maroto fue designado la pasada semana senador autonómico por Castilla y León. Eso sí, su nombramiento ha provocado duras críticas del PSOE, que estudia llevar a la Justicia el empadronamiento de Maroto en la localidad segoviana de Sotosalbos al entender que puede ser fraudulento.

En la Cámara Alta ocupará el cargo de secretario general Salomé Pradas, que hasta ahora era portavoz adjunta del Grupo Popular. Como portavoces adjuntos en el Senado han sido designados María Salom, José Manuel Barreiro, Asier Antona y David Erguido. Como tesorero ejercerá Antonio Román.

En el Parlamento Europeo, la portavoz Dolors Montserrat estará acompañada por Esteban González Pons como secretario general. Ejercerá como portavoz adjunta Pilar del Castillo y Pablo Arias será el tesorero del grupo parlamentario en Bruselas.