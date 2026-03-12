Prohens asegura que el Govern estará al lado de las empresas ante la subida de precios por el conflicto en Oriente Medio

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens.
Actualizado: jueves, 12 marzo 2026 20:53
PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que el Ejecutivo "estará muy pendiente" de la evolución del conflicto en Oriente Medio y del potencial impacto sobre la economía balear.

"Con claridad quiero decir que si las empresas de Baleares tenéis dificultades, este Govern estará ahí", ha subrayado este jueves en la clausura de la asamblea electoral de CAEB.

En este sentido, Prohens ha remarcado el apoyo del Ejecutivo ante los efectos que pueda tener el conflicto en forma de incremento de precios para las empresas y familias de las Islas.

"También esperamos que estén otras administraciones con medidas desde el diálogo social, en lugar de buscar rédito electoral y confrontación política de una guerra que rechazamos todos", ha sostenido.

