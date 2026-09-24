Prohens asegura que toda la vivienda pública que haga el Govern será para residentes

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB

MENORCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que las nuevas promociones públicas responderán a las necesidades de las personas que viven en Menorca y serán para los residentes, "que llevan años viviendo, trabajando y desarrollando su proyecto de vida en la isla".

Prohens presidió este miércoles la Junta Insular del PP de Menorca, acompañada por el presidente de la formación, Cristóbal Marqués, y el secretario general, Ramón Sintes, en una reunión en la que se hizo balance de las principales actuaciones impulsadas en la isla y se abordaron también los principales retos y necesidades de los menorquines, con especial atención a la vivienda.

El PP ha recordado que las nuevas viviendas públicas serán solo para residentes gracias a la Ley de Vivienda aprobada durante esta legislatura, que establece un requisito mínimo de cinco años de residencia para acceder a una vivienda protegida, si bien los ayuntamientos pueden decidir sobre esta cuestión y proponer elevar el requisito.

En este sentido, el PP de Menorca presentó en 2025 mociones en todos los ayuntamientos de la isla para reclamar que se priorizara el acceso a la vivienda pública a las personas que acrediten un mínimo de diez años de empadronamiento en el municipio.

"Esta apuesta ya se ha trasladado a promociones concretas en Menorca", ha dicho Cristóbal Marqués. En Sant Lluís, las 11 viviendas públicas entregadas recientemente fueron adjudicadas a personas que acreditaban un mínimo de diez años de residencia en el municipio.

Asimismo, las nuevas promociones previstas en Ferreries incorporarán este mismo criterio, y las que se entregarán próximamente en Fornells, 15 años. El PP ha destacado además que está previsto que próximamente puedan comenzar las obras de más de 250 viviendas públicas en Menorca en nuevas promociones del Ibavi.

Finalmente, la presidenta también ha hecho balance del trabajo realizado durante esta legislatura y de los proyectos que todavía quedan por delante. "Nunca habíamos estado tan cerca de los vecinos, de los ayuntamientos y de la realidad de cada municipio, escuchando, trabajando a pie de calle y dando respuesta a las necesidades de los menorquines", ha concluido.