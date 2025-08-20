Prohens asiste al concierto del proyecto eurorregional 'Lou Bastimen' en el Puerto de Sóller

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el concierto del proyecto eurorregional 'Lou Bastimen'. - CAIB

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido la tarde de este miércoles al concierto del proyecto eurorregional 'Lou Bastimen' que se ha celebrado en el Puerto de Sóller.

Prohens ha asistido al evento en calidad de presidenta de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, que ostenta de manera temporal.

"Una muestra preciosa de la Foundation Musicale du Cabardès (Villardonnel, Occitania), del trÍo vocal Aqueles (Occitania), de la Inestable Ceretana de Teatre (Puigcerdà, Cataluña) y de los Xeremiers de Sóller (Baleares) para preservar nuestra cultura y nuestras raíces a través de las ligazones musicales y poéticas que nos unen", ha escrito en su cuenta de la red social X.

La presidenta autonómica ha considerado que el proyecto de residencia cultura refleja los valores compartidos por la Eurorregión como son "la diversidad cultural, la cohesión, la cooperación y las raíces comunes que nos proyectan hacia el futuro".