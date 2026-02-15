Prohens asiste este lunes a la firma del Plan de Conservación Marina

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la presentación de 'Illes en transformació' - CAIB - Archivo

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asiste este lunes (11.00 horas) a la firma del Plan de Conservación Marina de Baleares.

Al acto, en el Consolat de Mar, asistirá igualmente el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, junto al director general de Pesca, Antoni Grau, y la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Ana Torres.

También acudirán representantes de diversas entidades y asociaciones vinculadas a la conservación de los mares y océanos, así como del sector náutico.