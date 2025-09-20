Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una imagen de archivo - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo al acto del 57 Homenaje a la Vejez en Bunyola.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens asistirá este domingo al acto del 57 Homenaje a la Vejez, en Bunyola, acompañada de la alcaldesa, Maria Antònia Serralta, y la regidora de Gent Gran, Inmaculada Payeras.

La comitiva de autoridades partirá a las 09.45 horas en procesión desde el Ayuntamiento de Bunyola hasta llegar a la iglesia parroquial de Sant Mateu. En la procesión también participarán el 'padrí major' y el 'matrimoni major' en dos coches de época y, de camino, recogerán a la 'padrina major', de 99 años. En el acto, previsto en la iglesia de Sant Mateu, a las 10.30 horas, se rendirá homenaje a las personas mayores del municipio.

Durante el acto, la presidenta pronunciará unas palabras.