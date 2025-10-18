Prohens asistirá este domingo al Encuentro de Casas y Centros Regionales 2025 en el Castell de Bellver

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press
PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo al Encuentro de Casas y Centros Regionales 2025 que se celebrará en el Castell de Bellver.
El evento, ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a partir de las 13.00 horas.
Prohens estará acompañada por la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Francisca Ramis.
A su llegada, la presidenta será recibida por el presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales en Baleares, José Martínez Carrillo.