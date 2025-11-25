Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, atiende a los medios de comunicación. Recurso. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá a la jornada Forbes Illes Balears Tourism Summit este miércoles en Es Baluard.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens asistirá este miércoles, a las 09.15 horas, a la jornada Forbes Illes Balears Tourism Summit, que se celebrará en Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma y que abordará el modelo de turismo regenerativo de las Baleares.

Al acto asistirán también el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; el director de Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma, David Barro, y el CEO de Forbes España, Ignacio Quintana, entre otras autoridades.

La presidenta del Govern intervendrá en la inauguración del acto y también participará en el cierre institucional, previsto a las 13.30 horas, que consistirá en una conversación entre la presidenta y el CEO de Forbes España, bajo el lema 'Baleares como modelo europeo de prosperidad regenerativa'.

En el transcurso de la jornada, el conseller Bauzá participará en la mesa redonda 'Illes Balears 2035: pacto por una prosperidad regenerativa'.