Prohens asistirá este jueves al acto de entrega de los Premis Ciutat de Palma 2025

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - CAIB - Archivo
PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá al acto de entrega de los Premis Ciutat de Palma 2025, que se celebrará este jueves en el Ayuntamiento de Palma y contará con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, el resto de la corporación municipal y otras autoridades.
La entrega de premios tendrá lugar a las 19.00 horas este jueves, después que la gala fuera suspendida el día de Sant Sebastià por el accidente ferroviario de Adamuz.
Por parte del Govern también estarán presentes el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal.
Al finalizar el acto de entrega de galardones, Prohens, junto con otras autoridades invitadas, se dirigirá al Casal Solleric de Palma, donde está prevista la inauguración de la exposición de los finalistas del Premio Ciudad de Palma Antoni Gelabert de Artes Visuales 2025.