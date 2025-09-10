Prohens asistirá este jueves al concierto por el aniversario del poema 'La deixa del geni grec' de Costa i Llobera

Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves al concierto 'La deixa del poeta', del grupo Tallats de Lluna, con motivo de la conmemoración del 125 aniversario del poema 'La deixa del geni grec' de Miquel Costa i Llobera.

El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en Ca n'Oleo, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Al concierto también asistirán el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y el director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Llorenç Perelló.

El grupo Tallats de Lluna, formación musical de la Agrupació Cultural de Porreres, presentará una propuesta inédita, musicada y cantada del poema 'La deixa del geni grec' para conmemorar la obra de Costa i Llobera.

ANIVERSARIO DE 'ECONOMÍA DE MALLORCA'

Poco antes, sobre las 19.00 horas, la presidenta autonómica acudirá al acto conmemorativo del décimo aniversario de la publicación digital 'Economía de Mallorca', que tendrá lugar en el Castell de Bellver.

Al acto asistirán los editores del digital, Tomeu Garcies --también director-- y Mar Nicolau, así como otras autoridades. Prohens pronunciará unas palabras en la clausura.