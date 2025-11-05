Prohens asistirá este jueves a la Gala del Empresario de la CAEB en Menorca y se reunirá con el alcalde de Es Castell

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a la Gala del Empresario de la CAEB 2025, que este año se celebra en el Teatro Principal de Maó, donde también se entregará el premio al empresario del año.

El acto, que comenzará a las 12.30 horas, contará con la presencia de la presidenta de la CAEB, Carmen Planas; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el alcalde de Maó, Héctor Pons, y gran parte de los miembros del Govern, entre otras autoridades.

Antes de la gala, la líder del Ejecutivo se reunirá con el alcalde de Es Castell, José Luis Camps. El encuentro será a las 10.30 horas en la sede del Ayuntamiento.

Por la tarde, Prohens asistirá al cóctel organizado con motivo de la final de la Copa Intercontinental 2025, que los equipos Illes Balears Palma Futsal y Club Atlético Peñarol disputarán el viernes día 7 en el Palau Municipal d'Esports Son Moix. El acto será a las 20.30 horas en el Hotel Aubamar.