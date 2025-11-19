Prohens asistirá este jueves a la inauguración del Congreso Internacional Ramon Llull 2025

Participará en el acto de entrega del galardón Personaje Mallorcadiario 2025

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens.
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 19 noviembre 2025 18:22

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a la inauguración del Congreso Internacional Ramon Llull 2025, junto con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

El Congreso, que se lleva a cabo en la Escuela de Hostelería de Baleares, se inaugurará a las 10.00 horas con las intervenciones de la presidenta y del rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot.

A continuación, el presidente de la Escuela Lulística de Mallorca, Jordi Gayà, pronunciará la conferencia inaugural 'Ramon Llull: un negoci excessiu'.

Por otra parte, la líder del Ejecutivo participará también este jueves en el acto de entrega del galardón Personaje Mallorcadiario 2025 a Mateu Alemany, que se celebrará en la Cámara de Comercio de Mallorca a las 18.30 horas.

A su llegada, Prohens presidenta será recibida por el editor y director de Mallorcadiario.com, José María Castro; varios miembros del consejo editorial, y otras autoridades asistentes. Tras la entrega del galardón, la presidenta pronunciará unas palabras.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado