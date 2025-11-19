PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a la inauguración del Congreso Internacional Ramon Llull 2025, junto con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

El Congreso, que se lleva a cabo en la Escuela de Hostelería de Baleares, se inaugurará a las 10.00 horas con las intervenciones de la presidenta y del rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot.

A continuación, el presidente de la Escuela Lulística de Mallorca, Jordi Gayà, pronunciará la conferencia inaugural 'Ramon Llull: un negoci excessiu'.

Por otra parte, la líder del Ejecutivo participará también este jueves en el acto de entrega del galardón Personaje Mallorcadiario 2025 a Mateu Alemany, que se celebrará en la Cámara de Comercio de Mallorca a las 18.30 horas.

A su llegada, Prohens presidenta será recibida por el editor y director de Mallorcadiario.com, José María Castro; varios miembros del consejo editorial, y otras autoridades asistentes. Tras la entrega del galardón, la presidenta pronunciará unas palabras.