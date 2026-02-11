Prohens asistirá este jueves a la presentación de los nuevos vehículos para agentes de medio ambiente

Archivo - La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, acompañada del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, asistirá este jueves a la presentación de los nuevos vehículos para los agentes de medio ambiente.

La presentación de los vehículos tendrá lugar a las 11.00 horas en la sede de la Conselleria de Agricultura.

En el acto, la presidenta pronunciará unas palabras y, al finalizar, se atenderá a los medios de comunicación.