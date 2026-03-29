Prohens asistirá este lunes al Debate de Política General del Consell de Mallorca y presentará la Art Cologne

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este lunes a la primera sesión del Debate de Política General del Consell de Mallorca y presentará la feria de arte contemporáneo Art Cologne Palma.

El primero de los actos arrancará a las 10.00 horas en la sede del Consell de Mallorca, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens escuchará la intervención del presidente insular, Llorenç Galmés. Al día siguiente será el turno de los partidos con representación en la institución.

A las 13.00 horas la presidenta autonómica presentará la feria de arte contemporáneo Art Cologne Palma en la Lonja de la ciudad.

Al acto asistirán el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el presidente y director ejecutivo del Koelnmesse GmbH, Gerald Böse, entre otras autoridades.

Por parte del Govern también estarán presentes el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el director general de Cultura, Llorenç Perelló.